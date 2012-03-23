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navalny4Просто отлично открыли штаб в Новосибирске. Много журналистов на пресс-конференции. Волонтёры с трудом уместились в помещении штаба. Все замечательные и идейные. Так победим.
- zloy_seroja@el_fantasma321 ехай нах...й
- destroythejewsЗА ЛЕХК
- destroythejewsЛеху
- pro_europeЛёха наш парень! Не боится мусаров!
- revus_olesyaПоздравляю!
- el_fantasma321@zloy_seroja да вот уй тебе по всей роже, хомка)
- little_pink_teddy_bear_Очень очень хочется к вам присоединиться!!! Но пока поддерживаю морально!
- ozerov74В Челябинске будет?
- bondueiie@el_fantasma321 нужно сначала телевизор выключить. Потом все услышите )
- krisvolperНовосибиииирск! 😄
- zheny_ok77Алексей, молодец! А где штаб то?
- zheny_ok77@el_fantasma321 а вы говнюк, простите.
- serhioshaldinАлексей! Незабывай про Алексея Кунгурова его очень надо освободить!
- hyper_channelС кем воюете, Алексей?:)
- flegmagooА я думала эмо вымерли ..
- el_fantasma321@bondueiie ну пока по телек у братана три с половой общака, а ваш кумир по условняку соскочил, а согласно википедии он за свою практику участвовал всего в каких то 11 делах и всего в 2 -х лично, так что вопрос происхождения бабла остается открытым
- vanyoq@el_fantasma321 ууу путинофилы подъехали)) а вопрос происхождения бабла у сечина и роттербергов закрыт?)
- rmgaudas_songa@navalny4 ty molodec , Litovskaja -American obs4ina tebja podderzyvajet za tvoj trud za pobedu i pravilnuju Rossiju!
- el_fantasma321@vanyoq так а нах так не технично с темы съезжать? Этож инстаграмка не ретенбергов, они в президенты не рвутся и детям чушь про то какие они окуительные, а вокруг подлецы и коррупционеры не втирают
- el_fantasma321@rmgaudas_songa а какое дело какой то там Америке а тем более литовской до каких то там путлеров?
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