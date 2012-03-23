moskalkova.official В ИК-7 в городе Сегеже провожу встречу с заключённым Ильдаром Дадиным по его просьбе

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heugwen И про Сергея Мохнаткина не забудьте!

denbelgy ТЫ, ТВАРЬ МЕНТОВСКАЯ, ТЕБЕ КТО ПРАВО ОТ НАРОДА ДАЛ НА ТВОЮ ДОЛЖНОСТЬ! МОСКАЛЕВА, К ТЕБЕ ВОПРОС!

sonin.a.v подтвердить или опровергнуть заявления осужденного.

sonin.a.v Цитата с слов Москалковой: "Омбудсмен также отметила, что у нее недостаточно доказательств, для того чтобы подтвердить или опровергнуть заявления осужденного." Здравомыслящие граждане поймут, что если приказ сверху, от самого... будет не признавать никаких побоеев, она ничего не заметит! А встретилась она с Дадиным, чтобы показать общественности, что в России, якобы существуют права человека!

ankel_ru страшно смотреть на этот снимок. не становитесь палачами

ruderu_ju Видна шишка на виске

kyivtoday Украла свободу, украла выбор... У меня твоя шобла украла Родину. Ответите за всё. Ильдару СВОБОДУ!

andreyzimin777 СВОБОДУ ИЛЬДАРУ !!!! очень смелый и мужественный парень

yuri.reneuve Ждем текст вашей беседы.

manteifel.v Кто решает, совершено ли преступление в отношении Дадина? Верхний чин МВД, а не правозащитник. Вывод может быть один - Дадин все сочинил. А разве посадили его справедливо? Это все фарс - сначала и до конца! Своболу Дадину и всем политическим заключенным!

rasambek01 Из за обращения к Вам их гнабят конкретно есть даже обоснованная угроза жизни этих заключенных.

kadamysyechka Не верьте вы никому!!!Нет справедливости в нашей стране!!!Да,приехала,да,послушала,точнее вид сделала,что ей это интересно.Фотку выставила,типа,отчет.Я,мол,исполняю свои обязанности.Ни хрена они ничего не делают!!!Обращались мы всем городком к ней-одни отписки и больше ничего!!!

rasambek01 Доброго времени суток Татьяна Николаевна скажите пожалуйста почему вы не сказали что вам поступили жалобы от осужденных в ИК-7 Мамаева Анзора и Габзаева Хазбулата. и какие меры по ним приняты?

irinah2o Найдите Анастасию Зотову ...так быстрее будет

lngigerda Что с Ильдаром Дадиным? Где он? Что с жалобами других заключенных этой колонии?

sh.h.a.222 Татьяна Николаевна, у Рузанова(ОНК) есть обращения бывших заключенных ик 7 о бесспределе в колонии начальника Коссиева и его сподручных,заявления от родителей заключенных,пусть он вытащит все это. Вместо этого он ставит под сомнение заявление Дадина,и защищает Коссиева,хотя он должен защищать права заключенных

sh.h.a.222 Они все одна мафия