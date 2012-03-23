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moskalkova.officialВ ИК-7 в городе Сегеже провожу встречу с заключённым Ильдаром Дадиным по его просьбе
- heugwenИ про Сергея Мохнаткина не забудьте!
- denbelgyТЫ, ТВАРЬ МЕНТОВСКАЯ, ТЕБЕ КТО ПРАВО ОТ НАРОДА ДАЛ НА ТВОЮ ДОЛЖНОСТЬ! МОСКАЛЕВА, К ТЕБЕ ВОПРОС!
- sonin.a.vподтвердить или опровергнуть заявления осужденного.
- sonin.a.vЦитата с слов Москалковой: "Омбудсмен также отметила, что у нее недостаточно доказательств, для того чтобы подтвердить или опровергнуть заявления осужденного." Здравомыслящие граждане поймут, что если приказ сверху, от самого... будет не признавать никаких побоеев, она ничего не заметит! А встретилась она с Дадиным, чтобы показать общественности, что в России, якобы существуют права человека!
- ankel_ruстрашно смотреть на этот снимок. не становитесь палачами
- ruderu_juВидна шишка на виске
- kyivtodayУкрала свободу, украла выбор... У меня твоя шобла украла Родину. Ответите за всё. Ильдару СВОБОДУ!
- andreyzimin777СВОБОДУ ИЛЬДАРУ !!!! очень смелый и мужественный парень
- yuri.reneuveЖдем текст вашей беседы.
- jollyroger2017@moskalkova.official заключённым???
- manteifel.vКто решает, совершено ли преступление в отношении Дадина? Верхний чин МВД, а не правозащитник. Вывод может быть один - Дадин все сочинил. А разве посадили его справедливо? Это все фарс - сначала и до конца! Своболу Дадину и всем политическим заключенным!
- rasambek01Из за обращения к Вам их гнабят конкретно есть даже обоснованная угроза жизни этих заключенных.
- kadamysyechkaНе верьте вы никому!!!Нет справедливости в нашей стране!!!Да,приехала,да,послушала,точнее вид сделала,что ей это интересно.Фотку выставила,типа,отчет.Я,мол,исполняю свои обязанности.Ни хрена они ничего не делают!!!Обращались мы всем городком к ней-одни отписки и больше ничего!!!
- rasambek01Доброго времени суток Татьяна Николаевна скажите пожалуйста почему вы не сказали что вам поступили жалобы от осужденных в ИК-7 Мамаева Анзора и Габзаева Хазбулата. и какие меры по ним приняты?
- irinah2oНайдите Анастасию Зотову ...так быстрее будет
- lngigerdaЧто с Ильдаром Дадиным? Где он? Что с жалобами других заключенных этой колонии?
- sh.h.a.222Татьяна Николаевна, у Рузанова(ОНК) есть обращения бывших заключенных ик 7 о бесспределе в колонии начальника Коссиева и его сподручных,заявления от родителей заключенных,пусть он вытащит все это. Вместо этого он ставит под сомнение заявление Дадина,и защищает Коссиева,хотя он должен защищать права заключенных
- sh.h.a.222Они все одна мафия
- sh.h.a.222Если.
- sh.h.a.222Если в этой колонии все хорошо,то желаю ,чтоб близкие тов. Рузанова попали туда,будем просить Всевышнего об этом
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