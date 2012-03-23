i_moskva
solnce8
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  • i_moskvaРеспект звезде забега Московского марафона на 42, 2км - @sevabolshakov🏆
    Репост @sevabolshakov: " 5:55. С меня отчет. Thanks Sally, Lesha, Nikita, Dad". А хвост костюма мило ехал на колесиках😊Костюм (по словам @sevabolshakov) беговой, не маскарадный, весит кг 8-10 плюс пот, который впитал поролон. Время, за которое Годзилла-Сева преодолел 42, 2 км - 5:55. Здорово, что есть такие позитивные люди! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    🗣Участники марафона: "Видел, как возле Сити ему один "весельчак"на хвост наступил и он оторвался".
    -"Сева, мы тебя видели, ты герой, это нереальноооооооо!"
    -"Мне никто не верил , что есть такой человек!"
    -"Ты -нереальный! Ты позитив нам задал!"
    За фото благодарим @solnce8
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    И ещё:
    🏃🏻В Московском марафоне 25 сентября приняли участие почти 30 тысяч бегунов из 70 стран мира. Российский атлет Артем Алексеев поставил рекорд, пробежав 42 километра 195 метров за 2 часа 13 минут и 40 секунд. Это лучшее время за историю этих соревнований. Предыдущий рекорд трассы был установлен в 2014 году кенийцем Кибетом Барнгетуни. Алексеев прибежал к финишу быстрее африканца на 4 минуты. С рекордом!
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  • tarantula._Хвостик сломался)
  • solnce8@i_moskva спасибо за репост :-)
  • catherine_mcsimova@tanya_beard Таня, есть куда стремиться!😄
  • tanya_beard@catherine_mcsimova ахаха, определенно:)
  • kinogeo#wtf
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